Ärzte in Indien trennten siamesische Zwillinge

In einer Marathonoperation haben Ärzte in Indien am Kopf zusammengewachsene siamesische Zwillinge getrennt. An dem 36-stündigen Eingriff waren über 60 Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beteiligt, wie das Krankenhaus des Indischen Instituts für Medizinwissenschaften in Neu-Delhi mitteilte.

Die beiden zweijährigen Buben wurden in einem Dorf des ostindischen Bundesstaats Odisha geboren. Sie waren am Schädel zusammengewachsen, hatten gemeinsame Blutgefäße und teilten sich zum Teil auch Hirngewebe. Ein solcher Fall kommt nur einmal bei 2,5 Millionen Geburten vor.

Die größte Herausforderung sei es gewesen, die bei der OP entstandene Öffnung an den Schädeln der Kinder mit genügend Haut zu überziehen, sagte der beteiligte plastische Chirurg Maneesh Singhal heute. Der nächste Schritt sei der Wiederaufbau der Schädeldecken.