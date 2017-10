Fußball: FIFA sägt an Confed-Cup

Der Confederations Cup könnte in naher Zukunft Geschichte sein. So lautet zumindest ein Plan von Gianni Infantino, seines Zeichens Präsident des Fußballweltverbandes (FIFA). Der Schweizer will die alle vier Jahre ausgespielte WM-Generalprobe durch ein aufgewertetes Turnier von Clubs aus aller Welt ersetzen. „Wir müssen schauen, dass wir etwas Neues finden“, sagte Infantino heute am Rande des FIFA-Kongresses in Kolkata.

