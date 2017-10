„Spiegel“: „Dieselgate“-Dimension war VW früher bekannt

Das Ausmaß der Abgasmanipulationen war Volkswagen nach einem Bericht des „Spiegel“ (Onlineausgabe) früher bekannt als bisher gedacht. Bereits am 20. September 2015 hätten Techniker bei einer Krisensitzung im deutschen Wolfsburg darauf hingewiesen, dass die Schummelsoftware nicht nur in einigen hunderttausend, sondern weltweit in Millionen Fahrzeugen im Einsatz sei, hieß es in dem heute veröffentlichten Bericht.

Am darauffolgenden Tag habe der Autoerzeuger zunächst Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt über die Dimension von „Dieselgate“ informiert. Öffentlich eingeräumt hatte VW das Ausmaß der Manipulationen am Dienstag, dem 22. September. Die Aktien des Konzerns verloren an diesen beiden Tagen rund ein Drittel ihres Wertes.

Das Verkehrsministerium war für eine Stellungnahme zu dem „Spiegel“-Bericht nicht erreichbar. VW betonte, seine Publizitätspflichten ordnungsgemäß erfüllt zu haben.