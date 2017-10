Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen gestorben

Die deutsche Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen ist im am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren in Berlin gestorben. „Mit Silvia Bovenschen ist eine der wichtigsten Schriftstellerinnen und Intellektuellen Deutschlands von uns gegangen“, sagte die Vizepräsidentin der Berliner Akademie der Künste, Kathrin Röggla, heute.

Bovenschen wurde 1946 in Point bei Waakirchen/Oberbayern geboren. In Frankfurt/Main studierte sie Literaturwissenschaft, Soziologie und Philosophie. Ihre Dissertation „Die imaginierte Weiblichkeit“ wurde zu einem Standardwerk der feministischen Literatur. Einem breiten Publikum wurde sie mit dem 2006 erschienenen Buch „Älter werden“ bekannt. Darin schrieb sie auch über ihr Leben mit Multipler Sklerose, an der sie bereits in jungen Jahren erkrankt war.