Katalanisches Parlament für Abspaltung

Im Katalonien-Konflikt haben sich am Freitag die Ereignisse überschlagen. Bei einer mit Spannung erwarteten Abstimmung stimmte im Regionalparlament in Barcelona zunächst eine Mehrheit für die Unabhängigkeit. Nur kurz darauf gab es im spanischen Senat in Madrid auf Grundlage des Verfassungsartikels 155 grünes Licht für die Entmachtung der Regionalregierung. Als einer der ersten Schritte wird nun unter anderem die Absetzung des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont erwartet.

