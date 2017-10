UNO-Sonderberichterstatter kritisiert Polens Justizreform

In Polen sind die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung nach Einschätzung des UNO-Sonderberichterstatters Diego Garcia-Sayan bedroht. Die Unabhängigkeit des Justizsystems und andere unverzichtbare demokratische Standards wie die Gewaltenteilung seien in Gefahr, sagte der ehemalige peruanische Justiz- und Außenminister heute in Warschau.

Ziel einer Reform des Justizsystems müsse sein, es zu verbessern, nicht dessen Unabhängigkeit und Rechtmäßigkeit zu untergraben. Garcia-Sayan äußerte seine vorläufigen Schlussfolgerungen nach einem fünftägigen Besuch in Polen. Seinen Abschlussbericht soll er im kommenden Juni beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vorlegen.

Umstrittenes Gesetz

Die polnische Regierung der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte nach ihrem Amtsantritt im November 2015 die Ernennung von fünf Verfassungsrichtern durch die Vorgängerregierung rückgängig gemacht. Sie ließ außerdem ein Gesetz verabschieden, mit dem der Justizminister alle leitenden Richter an Gerichten ernennen oder entlassen kann. Die Vorschrift gilt für alle Gerichte unterhalb des Obersten Gerichtshofs einschließlich der Berufungsgerichte.

In polnischen Justizkreisen, bei der Opposition und bei der Europäischen Union stoßen die Maßnahmen auf heftige Kritik. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte in Gefahr. Sie leitete ein Vertragsverletzungsverfahren und ein Verfahren zur Überprüfung des Rechtsstaats gegen Polen ein. Die PiS argumentiert, es gehe darum, der Straflosigkeit der „korrupten Richterkaste“ ein Ende zu setzen.