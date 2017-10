UNO-Bericht: Syrisches Militär hinter Giftgasangriff im April

Syrische Regierungstruppen sind nach Einschätzung von UNO-Experten für den verheerenden Giftgasangriff auf die Stadt Chan Scheichun in der Provinz Idlib mit mehr als 80 Toten verantwortlich. Die Experten seien „überzeugt“, dass Syrien am 4. April dieses Jahres Saringas eingesetzt habe, heißt es im jüngsten Bericht des Joint Investigative Mechanism (JIM), der heute vorlag.

Der JIM ist das gemeinsame Untersuchungsteam der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag. UNO-Chef Antonio Guterres hatte den rund 30 Seiten langen Bericht am Vortag dem Sicherheitsrat übergeben.

Russland hat Zweifel

Russland meldete Zweifel an dem Bericht an. Darin passe vieles nicht zusammen, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Es gebe „logische Fehler, dubiose Zeugen und unbestätigte Beweise“. Als Verbündeter der syrischen Regierung sieht Russland die Schuld bei der Opposition. Rjabkow nannte die Untersuchung des JIM voreingenommen. Moskau werde bald eigene Vorschläge machen, „um diese Arbeit zu normalisieren, um sie vor Spekulationen zu schützen“.

Syrien weist Anschuldigungen zurück

Syrien wies ebenfalls alle Anschuldigungen zurück. Wie frühere Berichte verfälsche auch das neue Papier die Realität, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur SANA eine nicht näher genannte Quelle aus dem Außenministerium in Damaskus. Der Bericht habe Anweisungen der USA und westlicher Staaten umgesetzt, um den politischen Druck auf Syrien zu erhöhen.

Die USA und andere westliche Staaten begrüßten den Bericht dagegen. Die UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, warf Russland vor, den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad schützen zu wollen. „Der heutige Bericht bestätigt, was wir schon lange wissen“, sagte Haley. „Die überwältigende Menge an Beweisen in diesem Fall zu ignorieren belegt eine zielgerichtete Missachtung weit vereinbarter internationaler Normen.“