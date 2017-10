Nach 39 Jahren: Letzter Flug von Air Berlin

Nach rund 39 Jahren wickelt Air Berlin ihren letzten Flug ab. Die letzte Maschine mit eigener Flugnummer AB6210 soll am Abend aus München kommend in Berlin-Tegel landen. Dort wird es für den Airbus A320 voraussichtlich eine Wasserfontäne der Feuerwehr geben, wie es bei solchen Ereignissen üblich ist. Air Berlin wurde 1978 gegründet und feierte am 28. April 1979 ihren Erstflug von Berlin nach Mallorca. Nach jahrelangen Verlusten musste die Airline Mitte August Insolvenz anmelden.

Mehr dazu in Wasserfontäne zum Abschluss