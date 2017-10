Tennis: Thiem belasten körperliche Probleme

Die lange und kräfteraubende Saison hat auch bei Österreichs Tennisstar Dominic Thiem Spuren hinterlassen. Nach der bitteren Achtelfinal-Niederlage gestern Abend in der Wiener Stadthalle gegen den Franzosen Richard Gasquet sprach die Nummer sechs im ATP-Ranking von körperlichen Problemen. Um welche Art von Problemen es sich dabei handelt, wollten Thiem und sein Langzeittrainer Günter Bresnik nicht verraten. Kurzfristig war aber sogar Thiems Antreten beim Masters-1000-Event in der kommenden Woche in Paris in der Schwebe.

Mehr dazu in sport.ORF.at