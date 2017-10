Madrid setzt katalanische Regierung ab

Die spanische Regierung hat die Absetzung der Regionalregierung in Barcelona beschlossen. Das gab der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy nach einem außerordentlichen Treffen des Ministerrats heute Abend in Madrid bekannt. Zudem wurde das Regionalparlament aufgelöst. Für den 21. Dezember wurden Neuwahlen in Katalonien angesetzt. Die Absetzung und weitere beschlossene Maßnahmen werden erst mit der Veröffentlichung im spanischen Amtsblatt wirksam.