Eishockey: KAC gewinnt Spektakel in Bozen

Der KAC hat gestern in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) den dritten Sieg in Serie gefeiert und sich auf den vierten Tabellenrang nach oben gearbeitet. Die Klagenfurter mussten allerdings beim HC Bozen hart arbeiten, um in einem Torspektakel mit insgesamt neun Treffern die Oberhand zu behalten.

Hochspannung herrschte auch beim Duell zwischen Dornbirn und Fehervar, das die Ungarn erst im Penaltyschie├čen gewannen. Zagreb setzte seinen Lauf indes auch gegen Innsbruck fort.

