Schutz vor Terror: Poller für Wiens exponierte Plätze

Rathausplatz, Kärntner Straße, Mariahilfer Straße: An diesen frequentierten Orten sieht die Stadt Wien Bedarf an erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Installiert werden nicht versenkbare Poller, die vor möglichen Rammangriffen mit Lastwagen - wie sie in Europa schon mehrfach vorkamen - schützen sollen. 1,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Poller finden sich seit Kurzem auch auf dem Ballhausplatz, sie kamen statt der vielgeschmähten „Anti-Terror-Mauer“ zum Einsatz.

Begonnen wird am Rathausplatz