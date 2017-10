40-Meter-Absturz in Tirol: Businsassen nur leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen sind am Freitagnachmittag zwei Franzosen davongekommen, deren Kleinbus in Tirol von der Fahrbahn abkam und rund 40 Meter abstürzte. Der Wagen blieb nach dem Unfall in Zaunhof (Bezirk Imst) auf dem Dach in einem Bachbett liegen.

