Ski alpin: Österreichs Damen zum Auftakt ohne Illusionen

Ohne die verletzten Anna Veith und Eva-Maria Brem gehen die ÖSV-Damen heute (10.00 bzw. 13.00 Uhr, live in ORF eins) als krasse Außenseiterinnen in den Riesentorlauf in Sölden. Auch sonst fehlen beim Weltcup-Auftakt einige Topstars. Die Verletztenliste ist lang, das Favoritinnenfeld klein. Zu schlagen gilt es vermutlich Weltmeisterin Tessa Worley und US-Star Mikaela Shiffrin, die Schweizerin Lara Gut gibt überraschend ihr Comeback. Die bescheidenen Hoffnungen auf einen österreichischen Sölden-Podestplatz trägt Stephanie Brunner.

