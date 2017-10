Fußball: Leipzig in München im „Vollkampfmodus“

Für Leipzig bietet sich schon heute in der deutschen Liga die Chance, sich nach dem bitteren Pokal-Aus an den Bayern zu rächen. Coach Ralph Hasenhüttl hat die Heimpleite im Elferschießen abgehakt und verspricht der Truppe von David Alaba und Co. wieder einen heißen Tanz. „Hoffentlich sind wir wieder im Vollkampfmodus“, sagte der 50-jährige Steirer. „Wir haben schon ein paar Schlachten auswärts geschlagen, wir haben keine Angst davor.“ Im vierten Anlauf soll der Serienmeister aus München erstmals geknackt werden.

