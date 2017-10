„Piazza Vittorio“: Abel Ferrara sucht „Multikulti“

Der US-amerikanische Regisseur Abel Ferrara hat eine kleine Doku über einen Platz in Rom gedreht, an dem es vor Menschen aus unterschiedlichen Ländern nur so wimmelt, ähnlich wie auf dem Wiener Brunnenmarkt. Ein Film, wie geschaffen für Österreich: Ohne Mission bedient er weder die Fantasie vom multikulturellen Schlaraffenland noch die in Österreich salonfähig gewordene krankhafte Angst vor dem Fremden.

