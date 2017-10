Puidgemonts Regierung offiziell abgesetzt

Einen Tag nachdem der spanische Premierminister Mariano Rajoy die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung angekündigt hat, hat heute seine Vizepremierministerin, Soraya Saenz de Santamaria, die Amtsgeschäfte in der Region übernommen. Neben dem abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont müssen 150 Mitarbeiter der Regionalregierung gehen, auch die beiden Chefs der katalanischen Polizeieinheit wurden abgesetzt. Ob und wie sich die Katalanen an die Anordnung halten, ist noch unklar. Zuvor kündigten die Separatisten „friedlichen Widerstand“ an.

Lesen Sie mehr …