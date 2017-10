USA „werden Atommacht Nordkorea nie akzeptieren“

Die USA werden nach den Worten von US-Verteidigungsminister James Mattis niemals eine Atommacht Nordkorea hinnehmen. Das Atom- und Raketenprogramm der Führung in Pjöngjang stärke die Sicherheit Nordkoreas nicht, sondern untergrabe sie, sagte Mattis heute in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. „Jeder Angriff auf die Vereinigten Staaten oder unsere Verbündeten wird bezwungen werden“, so Mattis.

Die Bedrohung, die Nordkorea für seine Nachbarn darstelle, habe sich „beschleunigt“. Die Spannungen in der Region haben sich nach neuen Raketen- und Atomtests Nordkoreas in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach mit Alleingängen im Konflikt mit Pjöngjang gedroht.