Verhandlungen über Schutzgebiet vor Antarktis gescheitert

Die internationalen Verhandlungen zur Einrichtung eines neuen Meeresschutzgebiets vor der Küste der Antarktis sind heute vorerst gescheitert. Die 24 Teilnehmerstaaten einer Konferenz im australischen Hobart konnten sich zum Abschluss ihrer Beratungen nicht auf die Ausweisung eines zweiten rund eine Million Quadratkilometer großen maritimen Schutzgebiets vor der Ostküste der Antarktis einigen.

Widerstand aus Russland und China

Der Widerstand gegen den von Australien und Frankreich vorgelegten Plan sei vor allem aus Russland und China gekommen, sagten Teilnehmer der Nachrichtenagentur AFP. Diese beiden Länder hätten Bedenken wegen der Kontrollmechanismen für das Schutzgebiet und wegen der Auswirkungen auf Fischereirechte angeführt. In den Gewässern vor der Antarktis leben unter anderem Wale, Seehunde und Pinguine.

Einigung auf Meeresschutzgebiet im Rossmeer

Beschlüsse der Vertragsstaaten der Kommission für den Erhalt der antarktischen Meeresressourcen (CCAMLR) können nur einstimmig gefasst werden. Im vergangenen Jahr hatten sie sich bereits auf die Einrichtung eines riesigen Meeresschutzgebiets im antarktischen Rossmeer geeinigt.

Dessen Gebiet ist so groß wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen. Diese erste Vereinbarung soll am 1. Dezember in Kraft treten.

Australiens Delegationschefin Gillian Slocum bezeichnete das Scheitern beim zweiten geplanten Schutzgebiet als „traurig“. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace rief die Vertragsstaaten zu „größerer Weitsicht und mehr Ehrgeiz“ auf.