Myanmar lässt Reis in Krisenregion Rakhine abernten

Die Regierung in Myanmar lässt in dem von Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit erschütterten Bundesstaat Rakhine die Reisfelder abernten. Staatliche Medien berichteten heute, die Ernte werde im Gebiet von Maungdaw beginnen. Dort wütete die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya besonders heftig. Den Berichten zufolge sollen Arbeiter aus anderen Teilen des Landes bei der Ernte helfen.

In dem an der Grenze zu Bangladesch gelegenen Bundesstaat leben kaum noch Rohingya. Das Abernten der Reisfelder könnte eine Rückkehr der geflohenen Menschen weiter erschweren. Regierungsvertreter konnten für einen Kommentar zu den Medienberichten zunächst nicht erreicht werden. Offen war etwa die Frage, was mit dem Reis geschehen soll.

Mehr als 600.000 Rohingya auf der Flucht

Das Militär ging Ende August in Rakhine gegen bewaffnete Rohingya-Rebellen vor. Hunderte Menschen wurden getötet, Häuser niedergebrannt, mehr als 600.000 Rohingya flüchteten nach Bangladesch. Unter internationalem Druck willigte Myanmar ein, „gründlich überprüfte“ Flüchtlinge nach Rakhine zurückkehren zu lassen. Allerdings ist unklar, wie diese Zusage umgesetzt wird.

Die muslimischen Rohingya gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten sie als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele Rohingya schon seit Generationen in Myanmar leben. Die UNO stufte das Vorgehen der Armee gegen die Rohingya als „ethnische Säuberung“ ein.