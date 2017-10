Vatikan: Menschenwürde ist zentrales Merkmal Europas

Im Vatikan hat gestern ein zweitägiger Kongress zur Zukunft Europas begonnen. Auf Einladung der Kirchenleitung und der Kommission der katholischen Bischofskonferenzen in der EU (COMECE) tauschen sich rund 350 Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft aus. Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin betonte zur Eröffnung, das eigentliche Merkmal Europas sei dessen Sicht des Menschen und seiner Würde. In dem Sinn sei es auch das Anliegen des Papstes, in Europa nicht nur ein Regelwerk und eine Reihe von Abkommen zu sehen.

Mehr dazu in religion.ORF.at