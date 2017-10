100-Meter-Absturz: Alkolenkerin leicht verletzt

Glück hat eine betrunkene Autolenkerin heute in Vorarlberg gehabt: Die 20-Jährige stürzte mit ihrem Auto 100 Meter über eine steile Böschung, das Auto überschlug sich mehrmals. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon.

Franzosen mit Kleinbus abgestürzt

Mit leichten Verletzungen kamen gestern Nachmittag zwei Franzosen davon, deren Kleinbus in Tirol von der Fahrbahn abkam und rund 40 Meter abstürzte. Der Wagen blieb nach dem Unfall in Zaunhof (Bezirk Imst) auf dem Dach in einem Bachbett liegen.

