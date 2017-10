Bundesliga: Austria hat viel gutzumachen

Nach den zwei Derby-Niederlagen gegen Rapid in der Bundesliga und im Achtelfinale des Cups ist die Austria auf Wiedergutmachung aus. Heute soll gegen Bundesliga-Aufsteiger LASK Selbstvertrauen getankt werden - die Austria will wieder durchstarten. „Die Leistung hat zuletzt gepasst, wir müssen Ruhe bewahren und werden wieder erfolgreich sein“, sagte Trainer Thorsten Fink. „Die Jungs wissen, was sie können.“

Mehr dazu in sport.ORF.at