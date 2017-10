EasyJet kauft letzte Teile

Mit Wasserfontänen ist am Freitagabend die letzte Air-Berlin-Maschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel empfangen worden. Seitdem ist die Fluglinie Geschichte - und wie kurz danach bekanntwurde, nicht nur, was den Flugbetrieb angeht. „Alle Unternehmensteile der Air Berlin sind jetzt verkauft“, teilte der Generalbevollmächtigte im Insolvenzverfahren, Frank Kebekus, am Samstag mit. Zu großen Teilen geht das Unternehmen an die deutsche Lufthansa. Bis zum Wochenende wurde noch mit anderen Bietern verhandelt - den letzten Zuschlag erhielt easyJet, vor allem für rund tausend Mitarbeiter könnte das eine gute Nachricht sein.

Lesen Sie mehr …