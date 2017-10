Österreichs größter Löschroboter steht in Kärnten

Die Austrian Power Grid, die zuständig für das Hochspannungsnetz in und durch Österreich ist, investiert zurzeit in ein Umspannwerk bei Völkermarkt (Kärnten) 38 Millionen Euro. Im Fall eines Brandes in der Anlage steht jetzt Österreichs größter Löschroboter zur Verfügung.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at