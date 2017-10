Stand-up-Comedy: Popularität über Umwege

Was bis vor einigen Jahren vor allem in den USA die beliebteste Form öffentlichen Spaßmachens war, kommt über den Umweg Deutschland allmählich auch bei uns an: Stand-up-Comedy. Eine der Protagonistinnen ist Carolin Kebekus, die mit ihrer „AlphaPussy“-Tour derzeit durch Österreich unterwegs ist. Doch auch US-amerikanische und britische Künstlerinnen und Künstler sind immer öfter auch in Österreich zu sehen.

Mehr dazu in Pointenschleudern auf der Bühne