Brand bei Kunststoffhersteller in Oberösterreich

Bei einem Kunststoffhersteller in Neuhofen an der Krems (Oberösterreich) sind heute in einer Werkshalle aus ungeklärter Ursache Schaumstoffplatten in Brand geraten. Laut Feuerwehr erschwerte vor allem der dichte Rauch den Löscheinsatz.

