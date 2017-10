49 mutmaßliche IS-Mitglieder in Ankara festgenommen

Vor dem türkischen Nationalfeiertag haben die türkischen Behörden in Ankara Dutzende mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute meldete, stehen mehrere der 49 Festgenommenen unter Verdacht, für den morgigen Feiertag einen Anschlag geplant zu haben.

Insgesamt seien Haftbefehle gegen 55 ausländische mutmaßliche IS-Mitglieder erlassen worden. Anadolu machte keine Angaben zur Nationalität der Verdächtigen.

In der Türkei wurden in den vergangenen zwei Jahren mehrfach schwere Anschläge begangen, für die der IS verantwortlich gemacht wird. In Istanbul tötete ein dschihadistischer Angreifer in der Neujahrsnacht in einem Nachtclub 39 Menschen.

Ankaras umstrittener Bürgermeister zurückgetreten

Unterdessen gab es in der türkischen Hauptstadt einen Rücktritt in der Politik: Der Bürgermeister Melih Gökcek zog sich nach 20 Jahren und auf Druck von Staatschef Recep Tayyip Erdogan hin aus seinem Amt zurück. Gökcek hatte seine Entscheidung vor einigen Tagen bereits angekündigt.

„Ich erfülle nur eine Aufforderung von Recep Tayyip Erdogan“, sagte Göcek, „Nicht weil ich glaube, dass ich erfolglos bin. Ich bin müde.“ Er ist bereits der fünfte Bürgermeister von der regierenden islamisch-konservativen AKP-Partei, der seinen Sessel räumte. Ende September war der Bürgermeister der Millionenmetropole Istanbul, Kadir Topbas, nach mehr als 13 Jahren im Amt überraschend zurückgetreten.