Burgenland: Bürgermeister-Stichwahl in 19 Gemeinden

In 19 Gemeinden im Burgenland findet morgen die Bürgermeister-Stichwahl statt: Die jeweils zwei bestplatzierten Kandidaten von der Wahl am 1. Oktober treten an. Auch in den Bezirkshauptstädten Jennersdorf und Neusiedl am See wird gewählt.

