Motocrosslenker fuhr im Tunnel: Von Zug erfasst

Ein 21 Jahre alter Motocrossfahrer ist heute in Ellbögen in tirol in einem Tunnel auf der Brenner-Bahnstrecke mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Ein zweiter Motocrossfahrer flüchtete.

