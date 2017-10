Puigdemont ruft zu Widerstand auf

Nach der Entmachtung der katalanischen Regionalregierung bleibt die Lage angespannt. Der abgesetzte Regierungschef Carles Puigdemont warf Madrid eine „geplante Aggression“ vor und rief zum Widerstand dagegen auf. Im katalanischen Fernsehen wurde er weiter als „Präsident“ bezeichnet, das verärgerte wiederum Madrid. In Barcelona soll es am Sonntag eine Kundgebung geben, nachdem am Samstag in Madrid demonstriert wurde. Die spanischen Behörden begannen unterdessen damit, die Zwangsverwaltung der Region umzusetzen.

