Fußball: Bayern stürmt an Tabellenspitze

Bayern München hat erstmals in dieser Saison die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga übernommen. Drei Tage nach dem DFB-Pokal-Krimi gegen RB Leipzig setzte sich der Meister heute erneut gegen dezimierte Leipziger durch und löste Borussia Dortmund am zehnten Spieltag an der Spitze ab.

Knackpunkt in einer einseitigen Partie war ein früher Platzverweis von Leipzig-Kapitän Willi Orban nach einer Notbremse. Danach hatten David Alaba und Co. leichtes Spiel.

