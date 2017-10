Viele Tote bei neuen Anschlägen in Mogadischu

Zwei Wochen nach einem verheerenden Bombenanschlag in Somalia sind gestern bei einem Doppelanschlag und anschließendem Angriff auf ein Hotel in der Hauptstadt Mogadischu mindestens 17 Menschen getötet worden. Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Anschlag, wie die Site Intelligence Group meldete.

Kämpfe in Hotel

Ziel war das bei Politikern und Regierungsmitarbeitern beliebte Hotel Nasahablood 2, das bewaffnete Islamisten stürmten und belagerten. Am späten Abend dauerten die Gefechte der Extremisten mit Sicherheitskräften an. Einige Menschen waren im Hotel gefangen.

APA/AFP/Mohammed Abdiwahab

Unter den Toten waren auch ein früherer Vizeminister und ein ehemals leitender Polizist, wie es seitens der Sicherheitskräfte hieß. In dem Hotel brach nach offiziellen Angaben die Stromversorgung zusammen, die Sicherheitskräfte kämpften im Dunkeln gegen eine unbekannte Zahl von Angreifern.

Mitte Oktober hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Lastwagen an einem der belebtesten Verkehrsknotenpunkte in Mogadischu in die Luft gesprengt. Mehr als 350 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Die Regierung des ostafrikanischen Landes machte auch für diese Tat Al-Shabaab verantwortlich. Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed versprach nach dem verheerenden Anschlag, Al-Shabaab zu zerschlagen.