Irak: Kurdenführer Barsani gibt Präsidentenamt ab

Der irakische Kurdenführer Massoud Barsani wird sein Präsidentenamt nur bis 1. November ausüben. Das erklärte ein kurdischer Regierungsvertreter gestern. Der Entscheidung war ein Konflikt mit der Zentralregierung in Bagdad nach einem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum im Kurdengebiet vorausgegangen.

Die kurdische Nachrichtenseite „Rudaw“ berichtete, dass Barsani einen Brief an das Regionalparlament in Erbil geschickt habe, der bei einer Sitzung am Sonntag vorgelesen werden soll. In dem Schreiben soll Barsani einen teilweisen oder kompletten Rückzug ankündigen. Zuletzt waren die für den 1. November angekündigten Präsidentschaftswahlen in Irakisch-Kurdistan um acht Monate verschoben worden.

Entspannung zeichnet sich ab

Gut einen Monat nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak zeichnete sich eine Entspannung in dem Konflikt mit der Regierung in Bagdad ab. Nach Angaben der kurdischen Regionalregierung vereinbarten die Peschmerga-Kämpfer einen Waffenstillstand mit den irakischen Truppen.

Ministerpräsident Haider Al-Abadi ordnete seinerseits am Freitag eine 24-stündige Unterbrechung von Militäreinsätzen gegen die Kurden im Norden des Landes an. Die Bevölkerungsgruppe hatte am 25. September für die Unabhängigkeit gestimmt. Die irakische Regierung schickte daraufhin die Armee in die ölreiche Region.