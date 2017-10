Ski alpin: Weltcup-Auftakt ins Ungewisse

Heute (10.00 bzw. 13.00 Uhr, live in ORF eins) starten auch die alpinen Skiherren mit dem Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner in die Olympiasaison. Wie immer ist es ein Start ins Ungewisse, ein Formtest. Die neuen Ski sorgen zusätzlich für Spannung. Als Favorit startet in Abwesenheit von Marcel Hirscher Vorjahressieger Alexis Pinturault ins erste Weltcup-Rennen der Saison. Gejagt wird er von Henrik Kristoffersen, der sich „schwerer und kräftiger“ präsentieren wird. Ein Fragezeichen steht in Sölden allerdings hinter dem Wetter.

