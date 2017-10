Sturm zieht über Österreich: Parks und Friedhöfe gesperrt

Ein Sturm zieht derzeit über Österreich. In Ober- und Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland werden Windspitzen von über 100 km/h erwartet, die am Vormittag noch stärker werden. Aus Angst vor umstürzenden Bäumen sind zahlreiche Zeltfeste abgesagt worden. Parks und Friedhöfe, etwa in Wien und Salzburg, bleiben geschlossen. Wälder sollten gemieden werden.

