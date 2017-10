Polizei stoppt Einbrecher mit Dienstwaffe

Mit einem Schuss haben Polizeibeamte in Fulpmes in Tirol in der Nacht auf heute vier jugendliche Einbrecher gestoppt. Die Burschen waren auf der Flucht vor den Beamten in einen Wald gelaufen. Ein Polizist gab einen Schuss ab.

