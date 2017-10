Prediger gibt Trump Bibelstunden

Der evangelikale US-Prediger Ralph Drollinger hält US-Präsident Donald Trump für einen sensiblen Mann, „der Gott gefallen möchte“. Das sagte Drollinger der „Welt am Sonntag“ in einem Interview. „Wenn ihm ein guter Prediger mehr über die Bibel beibringen würde, könnte das sicher sein Herz verändern“, so der Prediger über Trump. Drollinger bestätigte der Zeitung, dass er Mitgliedern der US-Regierung seit März Bibelunterricht erteile.

