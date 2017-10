Wiener Hauptbahnhof gesperrt

Ein heftiger Sturm fegt über große Teile Österreichs hinweg. Er erreichte seinen Spitzenwert am Feuerkogel in Oberösterreich mit 179 km/h. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Die Notrufnummern laufen heiß. Meist sind es jedoch bisher relativ kleine Schäden, die die Helfer auf Trab halten. Bäume stürzten um, Straßen mussten gesperrt werden. In Nieder- und Oberösterreich waren Tausende Haushalte am Sonntagvormittag ohne Strom. In Wien wurde Parks und Friedhöfe gesperrt. Zu Mittag musste der Wiener Hauptbahnhof gesperrt werden.

