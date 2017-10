Türkei nimmt mutmaßliche IS-Anhänger fest

Die türkische Polizei hat mehr als 50 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Einige der Verdächtigen hätten Anschläge für den Feiertag „Tag der Republik“ heute vorbereitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 49 mutmaßliche IS-Anhänger seien in der Hauptstadt Ankara, vier weitere in Istanbul festgenommen worden.

Im Auto der in Istanbul festgenommenen sei eine selbst gebaute Bombe gefunden worden. Bei Razzien in zwei verschiedenen Häusern der Verdächtigen habe die Anti-Terror-Polizei zudem Material zum Bombenbau beschlagnahmet. Insgesamt sei die Festnahme von 55 mutmaßlichen IS-Anhängern angeordnet worden, berichtete Anadolu weiter. Darunter seien auch Ausländer.

Die Türkei feierte heute den 94. Jahrestag der Republikgründung durch Mustafa Kemal Atatürk. Im ganzen Land werden dazu Feierlichkeiten abgehalten. Die türkische Führung macht den IS für zahlreiche Anschläge im Land verantwortlich, zuletzt für einen Angriff in der Silvesternacht in dem Istanbuler Club Reina. Damals wurden 39 Menschen getötet.