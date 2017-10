National Gallery zeigt Schwarz-Weiß-Malerei

Eine große Ausstellung über die Schwarz-Weiß-Malerei präsentiert die National Gallery in London. Die Schau „Monochrome - Painting in Black and White“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Museum Kunstpalast in Düsseldorf erstellt, wo sie anschließend zu sehen sein wird. In London läuft die Ausstellung von morgen an bis zum 18. Februar 2018.

Die Kuratoren setzten sich die Aufgabe, einen Zeitraum von 700 Jahren abzudecken - von Jan van Eyck und Albrecht Dürer zu Gerhard Richter und Olafur Eliasson. Über Jahrhunderte hinweg hatten sich Künstler immer wieder den Herausforderungen und Möglichkeiten der Schwarz-Weiß-Malerei gestellt, wie Chefkuratorin Jennifer Sliwka erläuterte.

Zu den herausragenden Exponaten der Ausstellung zählt Jan van Eycks Diptychon „Die Verkündigung“ aus dem Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid (um 1435). Über Pablo Picasso, Alberto Giacometti und Kasimir Malewitsch gelingt der Sprung in die Moderne bis zu Gerhard Richters Bild „Helga Matura mit Verlobtem“ (1966).