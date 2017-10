Bali senkt Alarmstufe für Vulkanausbruch

Entwarnung für die Anrainer des balinesischen Vulkans Mount Agung: Heute hoben die Behörden die höchste Warnstufe für einen drohenden Ausbruch auf. Die Aktivität des Vulkans sei in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen, zitierte die Nachrichtenagentur ANTARA indonesische Vulkanforscher.

Die Behörden hatten Ende September die höchste Warnstufe ausgerufen, mehr als 130.000 Menschen verließen ihre Häuser in der nächsten Umgebung des 3.031 Meter hohen Berges. Gleichzeitig mit der zweithöchsten Warnstufe bleibe aber eine Sperrzone in einem Umkreis von bis zu 7,5 Kilometern um den Vulkan in Kraft.

Der jüngste große Ausbruch des Gunung Agung, wie der Berg in der Landessprache heißt, liegt schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Im Frühjahr 1963, nach 120 Jahren Ruhe, wurden mehr als 1.100 Menschen getötet.