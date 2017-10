Ex-Menschenrechtsanwalt wird Duterte-Sprecher

Der für seine derbe Ausdrucksweise bekannte philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat einen ehemaligen Menschenrechtsanwalt zu seinem neuen Sprecher ernannt. Der Abgeordnete und frühere Jus-Professor Harry Roque sei der richtige für den Job, weil er wie er selbst ein „freches Mundwerk“ habe, sagte Duterte am Freitagabend bei Roques Geburtstagsfeier.

Duterte gab nicht an, warum er seinen bisherigen Sprecher Ernesto Abella ersetzt. Roque verteidigte als Menschenrechtsanwalt zahlreiche Opfer in aufsehenerregenden Fällen, etwa Journalisten in Verleumdungsprozessen und Familien von Gewaltopfern. Als Abgeordneter setzte er sich für die Rechte von Bauern und Armen ein. Aus der Opposition schlug ihm Kritik für die Unterstützung Dutertes entgegen.

Sein Vorgänger Abella hatte die scharfe Rhetorik seines Chefs zumeist unterstützt und verharmlost. Als etwa Duterte im vergangenen Jahr sagte, er wolle eine ermordete australische Missionarin vergewaltigen, nannte der ehemalige Pastor Abella das schlicht „einen sehr derben Humor“.

Blutige Anti-Drogen-Politik

Der seit Mitte 2016 amtierende Duterte hatte im Wahlkampf angekündigt, Tausende „Drogenkriminelle“ töten zu lassen, als Präsident lässt er die Polizei gnadenlos gegen Dealer und Abhängige vorgehen. Die Polizei tötete im Anti-Drogen-Feldzug nach eigenen Angaben bereits mehr als 3.900 „Drogenpersönlichkeiten“, fast 2.300 weitere Menschen kamen laut Behörden unter bisher ungeklärten Umständen im Zuge des Anti-Drogen-Kampfes ebenfalls ums Leben.

Viele seiner Landsleute unterstützen Dutertes blutigen Anti-Drogen-Krieg Umfragen zufolge dennoch als ein Mittel gegen die weitverbreitete Kriminalität im Land. Amnesty International und andere Organisationen prangern dagegen schwere Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen an.