Unabhängigkeitsgegner demonstrieren in Barcelona

In der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona sind heute Tausende Gegner einer Loslösung von Spanien auf die Straße gegangen. Unter „Viva Espana“-Rufen versammelten sich die Menschen am Vormittag im Stadtzentrum und schwenkten spanische Flaggen.

Die spanische Zentralregierung hatte am Freitag die Zwangsverwaltung Kataloniens beschlossen, nachdem das katalanische Regionalparlament die Unabhängigkeit der Region erklärt hatte. Regionalpräsident Carles Puigdemont und seine Regierung wurden des Amtes enthoben. Für den 21. Dezember setzte die Zentralregierung in Madrid eine Neuwahl in Katalonien an.

Die spanischen Behörden begannen unterdessen damit, die Zwangsverwaltung der Region umzusetzen. Puigdemont warf Madrid eine „geplante Aggression“ vor und rief zum friedlichen Widerstand dagegen auf. Im katalanischen Fernsehen wurde er weiter als „Präsident“ bezeichnet, das verärgerte wiederum Madrid.

