Massenkundgebung in Barcelona

In der katalanischen Hauptstadt Barcelona ist am Sonntag rund eine Million Menschen auf die Straße gegangen, um für die Einheit zu demonstrieren. Sie schwenkten spanische und katalanische Fahnen und riefen in Sprechchören: „Viva Espana!“ Einige forderten die Festnahme des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Dieser hatte zu friedlichem Widerstand aufgerufen. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte eine Anklage wegen „Rebellion“ an.

