Motorrad: Dovizioso vertagt WM-Entscheidung

Die Entscheidung im WM-Kampf der MotoGP ist auf das letzte Rennen in zwei Wochen im spanischen Valencia vertagt. Der in der Fahrerwertung zweitplatzierte Andrea Dovizioso aus Italien verhinderte mit dem Sieg heute beim Grand Prix von Malaysia - seinem sechsten in dieser Saison - die vorzeitige Krönung des Spaniers Marc Marquez. In der Moto2-Klasse fiel die Entscheidung hingegen bereits vor dem Rennen.

