Tennis: Pouille triumphiert in Wien

Lucas Pouille hat heute die mit 2,6 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gewonnen und seinen bisher größten Karriereerfolg gefeiert. Der 23-Jährige setzte sich im rein französischen Finale gegen Favorit Jo-Wilfried Tsonga in nur 1:11 Stunden klar in zwei Sätzen durch.

