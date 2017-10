Hamas zu Übergabe von Gaza-Grenzkontrolle bereit

Die im Gazastreifen herrschende Hamas ist nach eigenen Angaben bereit zur baldigen Übergabe der Kontrolle an fünf Grenzübergängen an die gemäßigtere Palästinenserbehörde des Präsidenten Mahmud Abbas (Abu Masen). Hischam Odwan, Sprecher der zuständigen Hamas-Behörde, sagte heute, die Übergabe solle am Mittwoch erfolgen.

Die von der Fatah geführte Palästinenserbehörde habe allerdings bisher noch keinen neuen Leiter der Grenzverwaltung oder die Namen der künftigen Sicherheitsoffiziere genannt, sagte Odwan.

Die beiden größten Palästinenserorganisationen hatten vor rund zwei Wochen in Kairo ein Versöhnungsabkommen vereinbart. Ziel ist eine einheitliche Herrschaft im Gazastreifen und Westjordanland. Die bisher nur das Westjordanland kontrollierende palästinensische Regierung von Abbas soll spätestens bis zum 1. Dezember die vollständige Verwaltung des Gazastreifens übernehmen.

Viele Streitfragen nicht geklärt

Viele Streitfragen sind jedoch bisher nicht geklärt. Im November sind weitere Verhandlungen geplant. Unklar ist unter anderem, wieweit die von den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestufte Hamas an einer künftigen Regierung beteiligt sein soll. Eine von Israel und den USA geforderte Entwaffnung ihrer Milizen lehnt die Hamas bisher ab. Sie strebt weiterhin die Zerstörung Israels an. Vorherige Versöhnungsabkommen waren gescheitert.

2006 hatte die Hamas bei Parlamentswahlen gesiegt und ein Jahr später die alleinige Kontrolle des Gazastreifens gewaltsam übernommen. Seitdem lieferte die radikal-islamische Organisation sich drei Kriege mit Israel.