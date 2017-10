Ski alpin: Sölden-Absage sorgt für Bedauern

Die wegen Sturms erfolgte Absage des Sölden-Riesentorlaufs ist wie von allen Beteiligten auch im Lager der Österreicher mit Bedauern zur Kenntnis genommen worden. Die Athleten seien topvorbereitet gewesen. „Aber vor allem für die Zuschauer wäre das Rennen nicht sicher gewesen“, sagte ÖSV-Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher.

Nutznießer der Absage ist Marcel Hirscher, der verletzungsbedingt nicht am Start gewesen wäre und also keine Weltcup-Punkte verlor. US-Star Ted Ligety vermutete deshalb gleich ein abgekartetes Spiel und übte Kritik - nicht zuletzt an ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel.

