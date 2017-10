Rückzug mit 1. November

Der Präsident der Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, hat am Sonntag bestätigt, sich aus allen politischen Ämtern zurückzuziehen. Er werde sein Mandat nicht verlängern, Kurdistan aber als Peschmerga-Kämpfer erhalten bleiben, sagte er in einer Fernsehansprache. Zugleich übte er scharfe Kritik an der Zentralregierung in Bagdad und den USA. Barsani hatte sich mit dem Unabhängigkeitsreferendum der irakischen Kurden Ende September verspekuliert.

Lesen Sie mehr …